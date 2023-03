La vallée de la Maruapo de nouveau infestée : la difficile éradication de la petite fourmi de feu

Du beurre de cacahuète déposé tous les 5 à 10 mètres. Autour d’habitations, Laurent Ian, technicien de terrain, repère les zones infestées par la petite fourmi de feu, et celles qui sont encore indemnes. Des habitants ont signalé la présence de cette peste. Son impact écologique est un problème majeur car, en plus des piqûres sur les animaux, elle déséquilibre la biodiversité. “Le gros souci qu’il y a ici c’est qu’il y a des cocotiers. La petite fourmi de feu, quand elles sont dans les cocotiers, elles restent là haut, elles se multiplient et ça fait des futures reines. Elles vont vers le sol et se propagent. Peut-être que la semaine prochaine, si le temps n’est pas mauvais, on viendra traiter avec une pâte à base de Thermidor (insecticide professionnel, NDLR), de Skippy (pâte d’arachide NDLR) et d’huile.”

Il y a 15 jours, l’association manu a étendu ses prospections dans cette foret et le long de cette crête au-dessus de ce quartier. Des appâts ont aussi été déposés à proximité du lotissement de Te maru ata, à Punaauia.

Par contre, ce n’est pas une bonne nouvelle, la vallée de la Maruapo est de nouveau infestée. En 2021, la petite fourmi de feu y avait été entièrement éradiquée, grâce à de l’épandage par drone. “À Maruapo, je pense que c’est soit l’apport de terre, soit les pots de plantes. Les gens ramènent des plantes chez eux, ou du bois pour faire des barbecues”

Cette vallée abrite une centaine de monarques de Tahiti. En plus d’être menacé par ces nouvelles colonies de fourmis, cet oiseau en danger critique d’extinction doit faire face à un autre prédateur. “Dans la vallée de la Maruapo, avec l’association Manu on agit contre le rat noir, contre la fourmi de feu mais aussi contre les oiseaux invasifs. Il y en a trois : le bulbul, le merle et aussi le buzard comme appelle ici à Tahiti l’épervier“, détaille Tutapuarii Ohiva Adams, également technicien de terrain pour l’association.

La petite fourmi de feu se déplace lentement. Mais elle grignote régulièrement du terrain. Elle se répand sur 10 à 150 m par an par ses propres moyens. Sur les longues distances, c’est à cause de l’homme et du transport de terre ou de végétaux qu’elle a bouleversé notre environnement.

La petite fourmi de feu (Wasmannia auropunctata) est classée parmi les 100 espèces les plus envahissantes de la planète.