À Huahine, la population et les professionnels du tourisme attendent l’arrivée d’Air Moana

C’est une annonce qui n’est pas passée inaperçue à Huahine. À compter du 1er juillet, Air Moana y effectuera 7 vols hebdomadaires. De quoi ravir les habitants de l’île : l’arrivée d’une deuxième compagnie après Air Tahiti permet non seulement d’élargir l’offre, mais aussi de proposer des prix plus attractifs. Elle permet également la création de postes à l’aéroport : Air Moana recrute un chef d’escale ainsi que des agents au sol et à la manutention.

Les professionnels, eux, ne sont pas en reste. « C’est génial pour tout le monde déjà, pour tous ceux qui sortent de l’aéroport et pour l’économie de l’île. Moi j’aurais les deux clientèles, cellle de Air Moana et celle d’Air Tahiti » , glisse Lydie, gérante du snack de l’aéroport. « Ça fait tourner un peu l’économie, il y a plus de choix d’une part, ça crée des emplois en plus » , ajoute Joseph, professionnel du tourisme.

Mais accueillir une deuxième compagnie nécessite des aménagements adéquats comme l’installation de comptoirs et d’espaces dédiés aux besoins du trafic. En visite à Huahine, Moetai Brotherson assure qu’un plan d’aménagement a été pensé. « Oui, là-dessus il n’y a pas de soucis, il va y avoir une séparation des comptoirs. Il y aura deux comptoirs Air Tahiti, deux comptoirs Air Moana. Donc les deux compagnies pourront cohabiter sans qu’il y ait de soucis » , rappelle-t-il.

Avec cette ouverture du ciel, Air Moana vient aussi grignoter des parts de marché détenues depuis toujours par Air Tahiti.