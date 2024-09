Près de 11 000 escargots ‘Areho réintroduits au fenua

Ces escargots, autrefois largement présents dans nos îles, ont vu leur population drastiquement diminuer en raison de l’introduction d’un prédateur, l’escargot carnivore Euglandina rosea. Grâce aux efforts de conservation, 14 espèces de Partula ont été sauvées et maintenues en captivité à travers des zoos en Europe et aux États-Unis. Les Partula sont des espèces d’escargots endémiques de la Polynésie française, autrefois omniprésents dans nos forêts. Ces petits mollusques jouent un rôle non seulement écologique, mais aussi culturel. Ils ne représentent pas une menace pour l’agriculture contrairement à d’autres espèces de gastéropodes nuisibles, comme les Achatines Lissachatina fulica.

Dans la culture polynésienne, les ‘Areho (Partula) étaient utilisés pour l’ornementation, notamment dans la confection de colliers – couronnes et autres parures traditionnelles.

Depuis 2016, plus de 24 500 escargots ont déjà été réintroduits sur les îles de Moorea, Tahiti et Huahine. Ils proviennent d’Écosse, du Royaume-Uni, d’Allemagne et des États-Unis. Cette septième réintroduction marquera une nouvelle étape clé pour la sauvegarde de notre patrimoine naturel.