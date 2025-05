Fonds Natura Porinetia : 7 associations financées pour un montant de 3,4 millions

« Avec la création de ce fonds, la FAPE s’est fixé pour objectif de mieux accompagner ses associations membres en faisant le lien avec le milieu économique polynésien », indique, dans un communiqué, la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement.

7 associations, sur les 17 qui ont candidaté, ont été retenues et se voient attribuer des subventions pour un montant global de 3,4 millions de francs.

Les lauréats sont :

– L’association des Dauphins de Rangiroa, qui « œuvre pour la recherche scientifique et participative, la conservation, la sensibilisation et le partage d’informations sur les grands dauphins de l’atoll ». Les fonds lui permettront de « financer la rénovation et l’ameublement de son local d’animation, des supports de présentations hebdomadaires, ainsi que des supports de communication auprès du public de l’atoll et des touristes ».

– L’Association Ia Vai Ma Noa Bora-Bora qui est « à l’origine de la ressourcerie de l’île et d’une banque alimentaire et vestimentaire ». Sa subvention est destinée à « financer le déplacement pendant une semaine à Tahiti de cinq personnes pour une formation à la ressourcerie de Mahina ».

– La fédération Tahei ‘Auti Ia Mo’orea a quant à elle reçu « un financement complémentaire pour la construction et l‘animation d’un lieu d’hébergement et d’échanges intégré à l’environnement au cœur du domaine d’Opunohu : le Fare Aru. Elle pourra acquérir du matériel de jardinage, financer un dossier de permis de construire et un dossier de parcours éducatifs sur un sentier des ‘uru qu’elle met en place ».

– L’association Tama No Te Tairoto, qui œuvre pour la « science participative pour le suivi de la ponte des coraux », sera également financée pour « mettre en place un protocole (…) pour la création et l’entretien d’un jardin corallien ainsi qu’un kit de communication à l’attention des touristes avec l’objectif de créer un réseau de tels jardins pour un tourisme durable ».

– L’association Société d’Ornithologie de Polynésie (SOP) Manu, qui « s’est donné pour mission de protéger les oiseaux sauvages du fenua, ainsi que leurs habitats » utilisera la « partie du fonds qui lui revient pour l’achat de matériel utile pour ses missions de soins aux oiseaux blessés ».

– L’association Oceania qui étudie et protège les cétacés « au sein du sanctuaire polynésien » réalisera, grâce au fonds, « des panneaux pédagogiques en trois langues » pour « promouvoir l’observation responsable et encourager la participation citoyenne ».

– L’association Tuihana de Raiatea qui « a comme objectif la sauvegarde du patrimoine naturel et cultuel de l’île (…) et, de manière plus large, des Îles Sous-le-Vent » sera également financée pour lui permettre d’installer des panneaux pédagogiques le long « d’un sentier botanique sur le plateau Te Mehani Rahi. »

« Le Fonds Natura Porinetia répond aussi à la volonté exprimée par des entreprises, notamment via leur pôle RSE ou leur activité de mécénat, d’accompagner des associations, des initiatives et actions de développement durable en Polynésie française par la mise en commun de moyens financiers », conclut la FAPE.