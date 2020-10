Rikitea : les collégiens ont ramassé les déchets et les escargots

Les élèves du collège Saint Raphaël de Rikitea étaient motivés. L’établissement a organisé vendredi sa première opération pédagogique intitulée « éco day ». Une opération de ramassage des déchets mais aussi des escargots.

« Il y a 8 groupes qui sont allés sur différentes zones de l’île en marchant, explique Ani Peterano, le directeur de l’établissement. La commune a déposé les élèves qui sont les plus éloignés pour pouvoir faire cette opération de ramassage des déchets et escargots. A la fin, chaque élève de chaque classe devait présenter un bilan devant l’ensemble de l’établissement, en nous disant quels étaient les déchets, combien en quantité, en volume et comment ils ont trouvé cet événement organisé pour l’établissement. »

L’opération éco day a été soutenue par le SDR, le service de développement rural, les associations d’environnement, la commune et les parents volontaires. Près d’une tonne de déchets a été ramassée et environ 450 kilos d’escargots.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« J’ai appris à ramasser les escargots, jusqu’aux petits, confie Hianau, une élève. Et j’ai vraiment aimé avoir participé avec ma classe. Il faut vraiment nettoyer Mangareva. »

« J’ai aimé, on est parti ramasser les déchets, même les escargots. On a eu plus d’escargots que de déchets », indique à son tour Kamea, une autre élève.

La journée éco day a été la première manifestation extérieure organisée cette année par le collège. Une opération qui sera sans doute renouvelée l’année prochaine.