Iakalouer : louer plutôt qu’acheter en ligne, un geste éco-citoyen

Au fenua, la P’tite cabine a beaucoup fait parler. Cette petite entreprise propose de la location de vêtements. En ligne, une autre plateforme, moins connue, propose de la location pour tout types de bien (excepté l’immobilier) : Iakalouer. Ce site internet a fêté son premier anniversaire il y a peu.

Vous possédez un bien ? Paddle, ukulele, costume de danse, perceuse… Il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur le site internet et de poster votre annonce. Le site ne prend aucune commission. Du côté des visiteurs, il suffit de contacter directement les propriétaires en ligne. Iakalouer ne stocke rien. Le site met simplement en relation les propriétaires de biens et les personnes désirant les louer.

À l’origine de Iakalouer : Vaiana Tsong. Connue comme coach en développement personnel, la jeune femme a déménagé plusieurs fois avec son compagnon Hiti Mennesson. Pas moins de 5 fois en 7 ans ! Et au cours de ces nombreux déplacements, la jeune femme a fait un constat : elle accumulait beaucoup d’objets, parfois peu ou pas utilisés et prêtait souvent des choses à ses proches. “On achète beaucoup et de plus en plus cher du matériel qu’on utilise rarement. On jette au final beaucoup trop de choses”, nous dit Vaiana. C’est ce constat qui l’a amenée à créer Iakalouer.

Depuis la création du site en juillet 2018, Vaiana n’en a tiré aucun bénéfice. Son premier objectif en créant Iakalouer était de faire un geste éco-citoyen. Même si elle espère plus tard développer la plateforme et rentabiliser son investissement.