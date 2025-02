Numérique : un forum pour faire naître des vocations

Une nouvelle licence en informatique et jeux vidéo, un partenariat avec Google, des discussions avec OneWeb… Le Pays a des ambitions numériques et ne s’en cache pas. À partir de jeudi et jusqu’à samedi se tiendra le Forum Horizons du numérique à la présidence. Objectif : faire échanger scolaires et professionnels, mais aussi sensibiliser les parents. Car, le « numérique, ce n’est pas que de l’informatique », explique-t-on du côté de l’institution.

Si cet événement issu d’un partenariat entre la DGEN, la DGEE et les professionnels du secteur a vu le jour, c’est parce que beaucoup ont faire part d’un manque à la fois de jeunes inscrits dans les formations dédiées, mais aussi de personnes formées. Les entreprises locales sont notamment en recherche de « développeurs, chefs de projets, administrateurs système et réseaux ».

Jeudi et vendredi de 8 heures à 16h30, les scolaires mais aussi le grand public pourront donc rencontrer des professionnels du privé et du public pour un partage d’expériences, mais aussi bénéficier des conseils sur les dispositifs et accompagnements pour la poursuite d’études supérieures dans le secteur du Numérique.

Mais les formations sont elles suffisamment complètes au fenua ? « Non » admet on à la présidence. « On a une carte de formation qui est justement en train d’évoluer. Typiquement, il y a l’école Kanēa qui a vu le jour l’année dernière. Il y avait aussi OSB qui avait lancé une initiative avec Simplon qui finalement s’est transférée à la CCISM, l’école du numérique. On est en train de travailler à élargir la carte de formations pour pouvoir l’adapter à la fois à nos besoins en local et en international. »

Le centre de formation en partenariat avec Google, « toujours en discussions »

Le forum se fait également en partenariat avec Google. Un centre de formation pour ingénieurs en informatique était annoncé. Le projet est « toujours en discussion avec eux. Ils ont effectivement des Google Certificates, des formations en ligne qui peuvent être accessibles et à la fois courtes. Pour autant, on est encore en train de travailler le projet pour s’assurer qu’il y ait une reconnaissance derrière. Quelque part, le piège là-dessus, ce serait de juste lancer l’initiative et que ces diplômes ne soient pas reconnus. (…) Il y a à la fois des règles qui doivent évoluer ou des standards qui doivent être atteints. Donc, c’est là-dessus qu’on est en train de travailler ».

Shirshendu Bhattacharya, responsable des produits sous-marins et de l’innovation sur le site de Singapour, donnera une conférence le samedi. Elle traitera « des perspectives en termes de cybersécurité, télécom et intelligence artificielle ». Des annonces pourraient être faites concernant l’avancée de la mise en place des installations au fenua. La pose de 5 câbles (et jusqu’à 15 d’ici une dizaine d’années) est prévue.

Le programme du Forum

Bien que les scolaires seront accueillis jeudi et vendredi, les trois journées restent ouvertes au grand public.