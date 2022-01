À Tautira, une rivière sort de son lit et inonde les habitations

Ce sont des images impressionnantes qui ont été filmées par une résidente de la vallée de Tautira. Elles témoignent de la quantité importante d’eau tombée hier, dimanche. Pourtant ce lundi matin, la vallée a retrouvé sa quiétude et la rivière son niveau habituel, à 3 mètres en contrebas de la route traversière. Un phénomène rarement observé, même pour Elisa qui réside dans la vallée de Vaitapiha depuis plus de 50 ans : “hier, il y a eu des crues et justement, la rivière a débordé. Ça arrive une fois par an. Mais les événements les plus impressionnants, c’est plutôt tous les 15 ans”.

Mais pour le maire délégué de Tautira, Ueva Hamblin, “c’est le première fois”. “Tous les ans, il y a des débordements, mais pas comme hier”, remarque-t-il.

Et sur la route de ceinture aussi l’eau est montée, inondant les cultures avoisinantes. Selon le maire délégué de la commune, il faudrait retirer une certaine botte de terre “pour que l’eau puisse passer [ndlr : pour rejoindre l’océan]”. “On leur a demandé [ndlr : au Pays] de venir voir comment protéger cet endroit”.

Selon Météo France Polynésie, les fortes pluies observées hier sont un phénomène occasionnel. Le beau temps reviendra demain mardi…