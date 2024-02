L’état de calamité naturelle déclaré, les établissements secondaires fermés à Tahiti

« Un phénomène de fortes pluies, depuis ce matin, a été constaté dans tout l’archipel de la Société. (…) Un épisode particulièrement intense et soudain qui est survenu quand tout le monde était en route pour le travail, ou parti déposer les enfants à l’école » a déclaré Emilia Havez, lors du point presse organisé ce matin au haut-commissariat pour faire un point sur la situation. « Tous les services de secours et de sécurité ont été sollicités de manière assez massive vers 6 heures 30. (…) Il y a une accalmie jusqu’en fin de matinée, mais la situation est très sérieuse puisque l’ensemble des communes de la Société sont concernés. Elles ont toutes activés leur PCS (Plan Communal de Sauvegarde). » D’après Météo-France, aux îles du Vent, près de 25 litres d’eau par M2 sont tombés en une heure.

Toute menace cyclonique reste cependant écartée indique Météo-France Polynésie.

Le haut commissariat a activé sa cellule de crise ce matin à 7 heures 30 ainsi que la cellule d’information du public joignable au 444 210.

Dans le nord de Tahiti, des cours d’eau ont débordé, des voies de circulations ont été inondées, ainsi que des maisons et des commerces : « Je tiens à saluer le professionnalisme et la réactivité de tous les maires qui ont été très engagés pour mettre en sécurité leur population et prendre des décisions nécessaires comme la fermeture des écoles » a poursuivi la directrice de cabinet du haut-commissariat.

Les activités nautiques et en montagne sont interdites, par arrêté du haut-commissariat. Les écoles primaires fermées le sont annoncées directement par les maires des communes (retrouvez la liste ICI) : « on est dans une situation où pour l’instant, les écoles qui sont ouvertes restent ouvertes dans le primaire, selon les décisions des maires, et celles qui sont fermées le seront toute la journée ». En revanche, le Pays a pris la décision de fermer tous les établissements du second degré pour Tahiti, les Tuamotu et les Australes, dès midi, a annoncé Moetai Brotherson, président de la Polynésie. Pour précision, seul le pays a des compétences pour les établissements secondaires. Pour les écoles primaires, la compétence relève des directeurs d’écoles, des maires et du haut-commissariat.

L’état de calamité naturelle a également été déclaré lors d’un conseil des ministres extraordinaires qui s’est tenu ce matin.

La gare maritime continue de fonctionner donc les liaisons entre Moorea et Tahiti se poursuivent. L’aéroport de Faa’a poursuit également aussi son activité.

Au niveau des administrations, l’accueil au public sera fermé et un service minimal assuré.

Le haut-commissariat a demandé le concours des forces armées pour venir en soutien des services de secours des communes.

Un nouveau point presse sera organisé cet après-midi.

La carte de vigilance ce matin :