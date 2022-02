3 000 pieds de Tiare Tahiti plantés par l’association Tamarii maohi no Maupiti

Les pieds d’arbres fruitiers et d’arbres à fleurs de l’association Tamarii maohi no Maupiti ont bien poussé un an après leur mise en terre. Ils sont chouchoutés par Temataru Teuaura, président de l’association, et 4 jeunes en CAE. Ils ont aussi récemment planté 3 000 pieds de Tiare Tahiti, un travail de dur labeur qui nécessite plus de moyens.

“Je demande encore des CAE pour cette année, mais plus de 4 car c’est un travail pénible. J’ai besoin aussi de femmes pour l’entretien des plantes et nous, les hommes, on continue de planter et arroser. On utilise nos propres moyens comme la voiture, ce n’est pas un problème. Ce que je veux, c’est qu’on nous donne plus de moyens pour embellir notre île, notamment les arbres fruitiers. Vous verrez le changement des plantes que nous avons mises en terre dans les 4 à 5 prochains mois !” indique Temataru.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Soucieux du bien-être des habitants et des visiteurs, le retraité appelle la population à préserver les plantations : “C’est pour notre intérêt. Quand les touristes et les locaux viendront chez nous, ils verront la beauté de notre travail. Alors je demande aux habitants de prendre soin de ces plantes, car nous faisons ce travail pour le bien de l’île”.

Pour l’association, cette initiative va permettre plus d’autonomie alimentaire sur Maupiti. Une vision qui prend tout son sens alors que les pénuries d’aliments se succèdent au fenua…