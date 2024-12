Trois journées pour célébrer le Tiare Tahiti

Les jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 décembre, le Tiare Tahiti sera à l’honneur à Tahiti. Organisée à Papeete, notamment dans les Jardins de l’Assemblée de Polynésie française, l’amphithéâtre de la CCISM, au Marché de Papeete et au Fare Manihini de Tahiti Tourisme (Quartier du Commerce), cette célébration invite locaux et visiteurs à découvrir les multiples facettes de cette fleur emblématique du fenua.

Au programme de ces journées : ateliers pratiques, projections, animations musicales et découvertes culinaires. Les visiteurs pourront notamment s’initier à la confection de couronnes et de colliers de fleurs, explorer les bienfaits du Tiare Tahiti, ou encore déguster des plats aux saveurs de cette fleur.



En collaboration avec le Service de l’artisanat traditionnel – Te Pū ‘ohipa rima’ī, quatre concours d’artisanat traditionnel seront organisés sur le thème du Tiare Tahiti dans les Jardins de l’Assemblée du 5 au 6 décembre. Quant au grand public, il pourra s’immerger dans la peau d’un artisan, le samedi 7 décembre de 9 à 11 heures, en participant à des ateliers gratuits d’initiation à l’artisanat traditionnel.

– PUBLICITE –

De son côté, la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des Métiers (CCISM) lance un jeu concours. Les commerçants décoreront les vitrines des boutiques et proposeront des réductions. À cette occasion, un jeu Facebook « Découvre le mot mystère » sera organisé du 4 au 7 décembre : les participants devront visiter les boutiques partenaires, compléter le bulletin de participation, se photographier avec les cadres contenant l’indice, puis poster les photos avec l’hashtag #Tiareday sur la page de l’événement. Les participants auront ainsi une chance de gagner des lots grâce à un tirage au sort. Le mot-clé et les photos devront être soumis via un formulaire dédié. Règlement du jeu consultable ici.

Le programme :