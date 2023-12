Jamina et Tevaite, deux reines de la création végétale

Elles symbolisent la fête et sont du plus bel effet à Noël : vous verrez peut-être, au cœur de ces fêtes de fin d’années, les parures fleuries de Jamina Colombel et de Tevaite Michel orner les têtes… et même les tables. Les deux femmes se sont faites spécialistes dans l’art de confectionner des couronnes, des vêtements et autres tressages végétaux. Un savoir-faire que Jamina a enseigné à plusieurs femmes, venues apprendre à ses côtés à Art’griculture.

Elle suit les traces de sa maman, qu’elle a vu confectionner des couronnes toute sa vie. « On voulait faire quelque chose de cet héritage qu’elle nous a donné. On fait souvent des ateliers en périodes de fêtes, il y a beaucoup de demandes, assure-t-elle. Je leur apprends des techniques, spécifiques pour les couronnes de Noël. C’est LA couronne à thème, avec des couleurs qui mettent en avant les festivités du moment ». Elle travaille ses créations en fonction des événements. « Il faut toujours apporter une touche d’innovation. Les couronnes de tête que font les mamas de Papeete sont si belles… il faut les différencier » .

Jamina a démontré ses talents de confectionneuse de couronnes au cours du dernier atelier à Art’griculture, ce samedi (Crédit Photo : TNTV)

Tevaite, elle, dit vouloir faire « ressortir le côté création et artiste » de son activité, qu’elle a lancée en mai dernier en reconversion professionnelle. « J’ai grandi dans les fleurs avec ma grand-mère, ma maman… j’ai toujours vécu dans la composition florale » , se souvient-elle. « La voie que j’ai choisie est faite pour moi. Je m’exprime de plus en plus, de projet en projet » . Passée par une formation en école de fleuriste à Paris, elle apporte la technique de l’extérieur aux fleurs de Tahiti. « Je mets en valeur nos fleurs d’une autre manière. Il faut de la créativité, il faut faire beaucoup de tests ! » . Elle a ainsi créé une couronne à poser au centre de la table, des tenues qu’elle expose sur un mannequin floral, mettant en avant les pétales de bougainvilliers. « J’ai des idées qui évoluent au fur et à mesure » , sourit-elle.