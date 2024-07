Un centre médical à la pointe de la modernité à Maupiti

Robert Tzvetan exerce en tant que médecin à Maupiti depuis trois ans et a la chance de disposer d’un centre flambant neuf, inauguré en 2022 et situé en bord de mer.

D’origine Bulgare et installé à Toulon en France, c’est sa femme, en voyant sur Facebook une annonce de l’une de ses prédécesseures qui quittait le centre médical, que le taote a le déclic : « Je pense que c’est le plus beau dispensaire de Polynésie. Ce n’est pas un hôpital, mais on est super équipé pour être bien ».

Taote Robert Tzvetan (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Depuis son installation, le taote ne chôme pas. Avec une moyenne de 8 patients au quotidien, il traite, avec ses deux infirmiers et sa secrétaire médicale, les petits bobos et grosses pathologies des habitants de Maupiti : « Surtout le diabète et tous les problèmes liés au diabète, c’est le principal souci ».

À deux mois de la retraite, le docteur Tzvetan n’aura sans doute pas de difficulté à trouver un remplaçant. Il encourage les Polynésiens à se tourner davantage vers les formations médicales.