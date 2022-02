Un audit énergétique des bâtiments communaux à Rimatara

La réalisation d’un audit énergétique est essentielle pour initier une démarche de maîtrise de l’énergie. Grâce à la collecte des données de consommation des bâtiments communaux, des trois établissements scolaires primaires, du Centre pour les Jeunes Adolescents (CJA), des quatre stations de pompage et de l’ensemble de l’éclairage public, un bilan énergétique global pourra être établi.

Cette analyse permettra d’identifier les solutions pour optimiser les usages d’électricité, afin de réduire aussi bien l’empreinte écologique de la commune que sa facture d’électricité.

Cette étude sera financée en subvention à hauteur de 646 357 Fcfp via le Fonds Outre-Mer (FOM) mis à disposition par l’Etat et déployé sur le territoire polynésien par l’AFD. Ce fonds dédié notamment au financement d’études pré-opérationnelles, permet de soutenir les acteurs publics dans la mise en œuvre de leurs projets en lien avec les objectifs de l’AFD de promotion du lien social et de soutien à la transition écologique.

En 2021, ce sont 106 millions de Fcfp en subvention qui ont été mis à disposition des acteurs publics polynésiens par l’AFD pour contribuer à faire émerger des investissements qui contribuent aux Objectifs de Développement durable (ODD).

Cette étude fait l’objet d’un co-financement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).