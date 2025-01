Le réseau électrique rétabli à 100 % à Moorea

L’électricité est donc de retour dans l’ensemble des foyers et commerces de l’île sœur, selon Électricité de Tahiti.

« Les investigations menées par les équipes d’EDT, ENGIE Services et de l’Epic Te Ito Rau no Moorea – Maiao ont permis d’identifier les causes principales de la panne. Ce diagnostic a permis de mettre en œuvre des solutions immédiates en mode dégradé pour rétablir l’alimentation », indique l’entreprise sans préciser l’origine de ce dysfonctionnement.

Depuis mardi soir, l’île sœur était privée de courant en raison d’une panne générale.