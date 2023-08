Raiatea : les commerçants de Uturoa préparent la rentrée

Cahiers, trousses, équerres, stylo, crayon à papier… Pour répondre aux besoins de leurs clientèles, les commerçants de Uturoa ont fait le plein. « On est déjà prêts depuis début juillet, confie Vainui Lenoir employée en papeterie. On a fait les rangements, le destockage, et là, on est prêts. »

Pour Ivanui Oldham, employée d’un autre commerce, cette période fait partie « des moments d’affluence, comme Noël. Pas plus, mais ça permet d’avoir du monde ».

Pour beaucoup, la rentrée, c’est d’abord les yeux rivés sur les étiquettes. Comme les PPN, les PGC, les produits de grandes consommations sont soumis à contrôle et identifiés dans une liste règlementaire. La semaine dernière, le magasin dans lequel travaille Vainui a eu une visite des Affaires économiques. « Ils viennent contrôler pour savoir si on ne triche pas. »

« Il faut savoir que la plupart de nos cahiers ont des prix fixés. Du coup on ne peut pas marger comme on veut dessus », explique quant à elle Ivanui.

L’allocation de rentrée scolaire, l’ARS permet aux parents éligibles, de réduire le coût de leurs achats. Comptez pour un panier moyen entre 6 à 8000 Fcfp. Tout dépend des classes. « Ils ne donnent que 5000 Fcfp d’aide. Tout le reste est à notre charge… Ce n’est pas assez, estime John Chung, un père de famille. Il y a tellement de fournitures. Il vient juste de rentrer en 6e mais je vois qu’il y a plein de choses à acheter. »

Pour l’heure, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour les stocks, mais attention, la rentrée approche.