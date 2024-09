Huahine, une destination qui gagne à être connue

Desservie par 6 touchés de bateaux et jusqu’à 50 vols par semaine, Huahine est de plus en plus accessible. En 2022, plus de 50 000 touristes l’ont visitée. Le secteur poursuit son développement.

“Lorsque l’Apetahi a créé sa ligne sur les Raromatai, ça a amené pas mal de monde. C’est aussi le cas pour les vols. On est bien content. Je suis même étonnée qu’il y ait autant de touristes qui viennent à Huahine, mais toute la population en profite”, souligne Tatiana Faahu, élue communale en charge du tourisme.

Pour faire face à ce flux grandissant de visiteurs, les meublés du tourisme se sont multipliés. 194 sont répertoriés à ce jour. Avec les 2 hôtels 3 étoiles, et les 33 pensions de familles de l’île, ils viennent garantir une offre de clé confortable.

– PUBLICITE –

“Au début, on n’avait que deux chambres et on a construit petit à petit. J’espère qu’on pourra même agrandir encore un peu plus. Ça marche. Actuellement, on est en saison haute, mais ça devrait baisser en novembre jusqu’au mois de février. Entre les Airbnb, on s’entraide”, explique Hereiti Taaroa, propriétaire d’un meublé de tourisme.

Stimulées par une demande grandissante, les activités annexes se développent. Voitures de location, excursions en tous genres, les habitants de Huahine surfent sur la vague touristique tout en conservant l’authenticité de l’île.

“Ce n’est pas facile, mais il faut que l’on garde cette authenticité. C’est très important. C’est un peu ça qui attire le touriste aujourd’hui”, constate Tatiana Faahu.

Et la formule fonctionne ! Les touristes repartent de l’île avec le sourire. “Ma famille était venue et l’on m’a dit : ‘il faut aller sur Huahine’. Et c’est génial. Il y a des paysages merveilleux et beaucoup de choses faites pour les touristes pour qu’on puisse s’arrêter, visiter”, témoigne l’un d’eux.

L’île compte bien profiter de cet essor et réfléchit à s’orienter vers un tourisme inclusif tourné vers l’environnement et l’agriculture.