Victime de harcèlement à l’école, Ranihau Chang s’émancipe sur TikTok

To’u Hiaai — Épisode 2: Le va’a Je pars cette fois-ci à la rencontre d’un athlète dont on connaît tous le nom Kevin Ceran-Jerusalemy ! 🚣‍♀️ Plusieurs fois champion du monde 🥇 et figure emblématique de notre fenua. 🌴 J’ai decidé de porter mon attention sur cette force invisible qui a toujours aidé Kevin ❤️‍🩹 à rester debout face aux épreuves : Sa famille. ❤️ Je souhaite ainsi vous montrer que l’entourage compte beaucoup dans la vie d’un jeune ✨ et que nous avons besoin de croire en nous, certes, mais que nous avons aussi besoin de votre soutien pour avancer. 👆🏻 Merci à Kevin, Tonton Heitara Tehahe et Tatie Clementine Temauri de nous avoir accordé du temps. ☺️ #vaatahiti🚣‍♀️ #piroguetahitienne #polynesie #teaito #superaito #hawaikinuivaa #kevinceranjerusalemy #kcj #motivation #espoir #huahine🌴☀️ #987tahiti #TouHiaai #vipervaa