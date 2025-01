Dans les iles, des séjours annulés malgré la suspension de grève

Des annulations et des reports de séjours. Dans les archipels, plusieurs pensions de famille ont dû rayer des dates dans le carnet de réservation, au moins pour cette semaine. Aux Tuamotu, les annulations sont tombées en cascade ces derniers jours. À Tikehau, on s’apprête à revivre le même scénario qu’au mois de décembre lors de la grève de la Fraap.

« On a plus de 80% d’annulation, confie Mateata Gatien, gérante d’une pension. On a 2 clients qui sont arrivés quand même aujourd’hui ».

Bien que le préavis de grève soit suspendu, les comptes de plusieurs pensions et des autres prestataires sont touchés. Avec les annulations, c’est une perte de clientèle dans les îles et une économie qui ralentit.

– PUBLICITE –

Déjà la semaine dernière, le comité du tourisme de Mataiva avait part de son inquiétude dans un courrier adressé à la Frapp. Des séjours sont aussi remis en question. Priscilla Bruno gère une pension de famille. Elle explique que « normalement, on a des gens de jeudi à dimanche. Avec l’annonce de la grève, on a eu 15 annulations. Ça a un impact, c’est sûr. On attendait entre 30 et 40 personnes ».

La suspension du préavis de grève soulage la machine touristique, mais le mal est fait. Aux Australes aussi, les structures touristiques oscillent entre annulations et reports. Trop tard pour réorganiser les séjours qui étaient programmés cette semaine. Dans la pension de Virginia Taputu, « on est arrivés à un peu plus d’une trentaine d’annulations. »

Plusieurs voyageurs n’ont pas prévu de repartir tout de suite, car la menace pèse encore. Les pensions de famille touchées vont aussi se pencher sur les remboursements et réorganiser leur planning. Face au risque de voir des séjours annulés ou reportés dans les iles, Tahiti tourisme a fait un point sur les offres d’hébergement encore disponibles à Tahiti et Moorea.