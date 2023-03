Air Tahiti va rouvrir sa ligne vers les Îles Cook

Malgré, d’une part, un 1er trimestre 2022 morose, et d’autre part, la suspension des routes Papeete-Santiago et Papeete-Narita, ainsi que la reprise progressive de la route Papeete-Auckland à compter de juin 2022, l’activité aérienne international en Polynésie française a retrouvé 90% de son niveau de trafic de 2019.

2022 aura été marqué par l’augmentation des fréquences de vol de United Airlines et Air France, passant toutes les deux de 3 à 5 rotations hebdomadaires, la reprise des vols vers Auckland et Rarotonga, l’ouverture de la ligne Seattle par Air Tahiti Nui, et enfin l’arrivée de Delta Airlines en décembre.

Conformément à ce qu’elle avait annoncé lors de ses échanges avec le Pays, Delta Airlines n’opèrera pas durant cette saison. On notera également le retour de Air Tahiti sur la route Papeete-Rarotonga à compter de juin 2023. Enfin, certaines compagnies utiliseront un mixte d’appareil en raison de modification de leur flotte.

Pour l’été 2023, le programme de vol présente une évolution de 10% de l’offre en siège comparé à l’été 2022, s’expliquant notamment par la desserte en saison pleine des routes Seattle, Auckland et Rarotonga, cette dernière qui sera opérée par 2 compagnies. Air Tahiti Nui reste le premier transporteur de la destination avec 44% de l’offre en siège.