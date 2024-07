[PHOTOS] Pa’iatua, le spectacle de O Tahiti E au marae de Paea

Plus d’une centaine d’artistes danseurs, chanteurs et comédiens ont participé au spectacle de la troupe O Tahiti E ce week-end. Un spectacle précédé de tableaux vivants.

Le spectacle s’articule sur le thème Pa’iatua, s’inspirant d’un rituel des temps anciens consistant en l’habillage et le déshabillage des Dieux.

(Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

(Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

(Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

(Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

(Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

(Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

(Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

(Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

(Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

(Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

(Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

(Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

(Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

(Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

(Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

La troupe se produira de nouveau au marae Ārahurahu de Pā’ea les samedis 20 et 27 juillet, et les dimanches 21 et 28 juillet 2024, à partir de 15 heures.

