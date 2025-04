L’incubateur de start up Prism recrute sa prochaine promotion

Il est maintenant bien ancré dans l’univers de l’entrepreneuriat au fenua. L’incubateur de start up Prism accompagne depuis plusieurs années les porteurs de projets innovants. Depuis le début, plus d’une centaine de projets d’entreprises locales ont été accompagnés et une trentaine d’entreprises créées.

Les candidatures pour intégrer la prochaine promotion sont ouvertes jusqu’au 30 avril. À la clef pour les porteurs de projets innovants sélectionnés : 6 mois de formations, suivi, mentorat et coaching, des événements offrant une visibilité aux projets, des rencontres, un espace de coworking, un réseau et une communauté.

Les candidatures sont ouvertes aux porteurs de projets polynésiens âgés de plus de 18 ans, motivés à développer une entreprise à caractère innovant et valorisant l’économie locale. Les candidats doivent être prêts à se rendre disponibles sur la période d’accompagnement. Attention, l’incubation chez Prism est payante. Il faudra compter au total 65000 Fcfp pour ces 6 mois de suivi.

– PUBLICITE –

PRATIQUE

Contact :

PRISM, incubateur de la CCISM de Polynésie , à [email protected]

ou au 40 47 27 18 ou au 87 79 75 98.

Candidatures :

https://forms.office.com/e/uvuW9ysD9p