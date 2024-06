O Tahiti E en spectacle au marae Arahurahu à Paea

La troupe O Tahiti E se produira sur le site historique du marae Ārahurahu de Pā’ea les samedis 13, 20 et 27 juillet, et les dimanches 14, 21 et 28 juillet 2024.

Le spectacle s’articulera sur le thème Pa’iatua, s’inspirant d’un rituel des temps anciens consistant en l’habillage et le déshabillage de la divinité tutélaire d’un marae, après que celui-ci aura été nettoyé et purifié.

Plus d’une centaine d’artistes danseurs, chanteurs et comédiens participeront à ce spectacle, précédé de tableaux vivants permettant d’accueillir le public, qui aura également accès à des stands tenus par des artisans.

PRATIQUE

Spectacle Pa’iatua de O Tahiti E

Marae Ārahurahu de Pā’ea

Samedis 13, 20 et 27 juillet

Dimanches 14, 21 et 28 juillet

2 000 Fcfp à partir de 12 ans et 1 000 Fcpf pour les enfants de moins de 12 ans

La gratuité est proposée aux personnes à mobilité réduite en fonction des places disponibles.

Billets disponibles au Conservatoire (CAPF)