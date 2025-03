L’Académie Fayn défie le temps pour ses 30 ans

Toutes deux sont des figures de la danse en Polynésie. Annie Fayn, la mère, une ancienne danseuse de l’Opéra d’Avignon, a fondé l’Académie qui porte son nom et y assure toujours les cours de danse classique et de pointes.

Marion Fayn, la fille, est également professeure : elle se concentre sur le jazz, la danse contemporaine ou les claquettes. Sans pour autant négliger le Ori Tahiti, puisque plusieurs projets artistiques transversaux ont été élaborés par Marion, notamment avec Temaeva puis Toa Reva, ou des liens avec d’autres îles du Pacifique. Cette enseignante passionnée est si investie dans la danse qu’elle prépare une thèse sur ce thème.

Une partie des 180 danseurs et danseuses de l’Académie Annie Fayn – Photo : Mike Leyral

Essai de saut en costume pour Timeri Lau – Photo : Mike Leyral – Photo : Mike Leyral

Les danseuses confirmées brilleront aussi sur scène les 21 et 22 mars – Photo : Mike Leyral

La relève est assurée avec Kate, fille de Marion et petite-fille d’Annie Fayn – Photo : Mike Leyral

Le cygne blanc sera interprété par la prometteuse Noelyne Chatelain – Photo : Mike Leyral

Mais ce qui préoccupe le fameux binôme, c’est le spectacle à venir. Une réflexion sur le temps : celui de la célébration, celui de la résilience, de la contemplation ou de l’apprentissage. Sur les 180 danseurs de l’Académie, près de 160 seront sur scène. Au gré des six tableaux et des cinq styles de danse présentés, ils porteront 400 costumes !

Spectacle ‘Échos du temps’ – informations pratiques

Date : vendredi 21 et samedi 22 mars 2025

Heure : 19h30

Lieu : Grand théâtre de la maison de la culture (Te Fare Tauhiti Nui)

Tarif : 3.200 xpf (Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans)

Billetterie : 87.78.59.48 – 40.41.20.04

Vente sur place : les 21 et 22 mars (18h30 à 19h30)

Contact : Marion Fayn – 87 78 59 48



Au programme :



Il était une fois… : Plongez dans l’univers exotique de La Bayadère, un chef-d’œuvre de la danse classique qui vous transportera dans une Inde de rêve.



Le temps du rêve : Revivez l’innocence de l’enfance et laissez-vous emporter par la grâce du Lac des Cygnes, interprété par les étoiles montantes de l’Académie.



La course du temps : Ressentez l’énergie de la danse à travers les sections jazz et claquettes, une célébration de la vitesse et de la joie.



Le temps du souvenir : Un clin d’œil rempli d’humour et d’émotion à ‘Du Rire aux Larmes’, un spectacle-hommage à Charlie Chaplin.



Le temps suspendu : Laissez-vous envoûter par la beauté éphémère du ballet contemporain, une réflexion sur la perception du temps.



La valse du temps : Célébrez la passion de la danse avec une valse entraînante, un final joyeux et festif.