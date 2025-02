Paea en fête pour son Heiva Taravana

C’est une arche colorée naturelle, formée au-dessus de Manu Ura, qu’a franchi le char du Heiva Taravana en début de soirée, samedi. Un rendez-vous annuel qui fédère toute la population. Et l’édition 2025 a généré à nouveau un certain engouement.

« C’est le premier évènement de l’année. Il est entièrement organisé par les quartiers de Paea. Ce soir, on peut être admiratif de la réussite de cet évènement puisque tous les quartiers se sont mobilisés. Il y a à peu près un millier de personnes qui y ont participé », s’est félicité le tavana Antony Géros.

« C’est un Heiva Taravana, un carnaval à la polynésienne avec un mix par rapport à la musique : musiques contemporaines, musiques un peu Tahiti. C’est un peu l’évolution », a-t-il ajouté.

– PUBLICITE –

Ancrée dans la tradition ou plus contemporaine, chaque troupe a suivi un fil conducteur. « C’est une première, parce que cette année 8 quartiers sont présents et représentés par nos associations », a de son côté souligné Andrea Maruae, élue en charge de la culture.

« Ça pousse notre jeunesse à aller découvrir les légendes et les histoires de la commune avec nos matahiapo qui commencent à s’en aller. Cette année, on a voulu accentuer ce lien entre nos matahiapo et les enfants », a-t-elle encore souligné.

C’est en rouge qu’a défilé le quartier Vaiterupe. Il a su mobiliser la relève. Les chorégraphes de la troupe ont à peine 12 ans. « Tout a été réfléchi par nos jeunes. Je remercie Keinoa et ses copains qui l’ont aidé à faire de notre show une magnifique prestation », a déclaré Ramon, l’un des participants.

L’événement déjà prévu de longue date a dû attendre les financements nécessaires pour se tenir. Et c’est au rythme du carnaval brésilien que les participants ont conclu la soirée. Dans une euphorie qui a même gagné le tavana.