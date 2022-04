Deuxième exposition des artisans de Rurutu du 25 avril au 8 mai

La Fédération Va’ine rima’ī no Rurutu tu noa, présidée par Jérôme Taputu, organise la deuxième édition de l’exposition artisanale des artisans de Rurutu, du lundi 25 avril au dimanche 8 mai 2022 dans le hall de l’Assemblée de la Polynésie française. Depuis sa création, cet évènement bénéficie du soutien du Pays, au travers du Service de l’artisanat traditionnel.

Pour cette nouvelle édition, 30 artisans feront le déplacement depuis Rurutu, afin de mettre en lumière toute l’authenticité de leurs savoir-faire et les spécificités de leur île.

Durant ces deux semaines d’exposition-vente, les visiteurs auront le privilège de découvrir le pae’ore sous toutes ses formes, des plus traditionnelles aux plus originales, et des créations uniques conçues à base de matières typiques de Rurutu : chapeaux, paniers, accessoires, pota’ata’a (pe’ue ronds), colliers en coquillages, mais aussi des sculptures en bois de rose, etc.