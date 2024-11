Festival du Ta’upiti ‘arioi : plongez dans l’art du tapa

Comprendre d’où vient le tapa, le fabriquer, utiliser des teintures pour le décorer… Le centre Arioi vous emmène, à travers les différents ateliers du Festival du Ta’upiti ‘arioi, à la découverte des savoirs-faire polynésiens ancestraux. L’événement se tient du 13 au 16 novembre au musée de Tahiti et des îles, pour 4 jours de manifestations culturelles gratuites.

Ce sont les collégiens d’Arue qui ont inauguré cette troisième édition. Au programme : exposition consacrée aux objets en tapa, initiation au battage, aux chants et les rythmes des pata’uta’u, ateliers teintures naturelles, to’ere, démonstration de fabrication du vivo… « Voir un jeune prendre conscience par le son, la matière, les odeurs ou le toucher, qu’il puisse abandonner son Iphone et se focus sur ce qu’il fait… le Ta’upiti est révélateur, il faut aussi participer et s’immerger » , sourit l’organisatrice de l’événement et fondatrice du centre Arioi, Hinatea Colombani.

Quel développement pour la filière Tapa ? Une étude de faisabilité sera présentée ce vendredi, pour en mesurer les enjeux. « C’est possible de la développer, poursuit-elle. Mais seulement selon certaines conditions écologiques. Il faut parvenir à ne pas tarir nos terres, à ne pas les épuiser » .

Ce festival est le dernier avant une pause forcée pour le centre Arioi, contraint de déménager.

La structure va s’agrandir, pour partager encore davantage son attachement à la culture.

Le programme complet :