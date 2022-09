Cinéma : “La dernière Reine de Tahiti”, l’histoire mouvementée de Pomare la Grande

Diffusé hier soir en avant-première au grand théâtre de la maison de la culture, “La dernière reine de Tahiti” retrace le long règne de Pomare IV, ou Pomare la Grande, dont l’histoire et le rôle sont méconnus dans une période troublée de tensions et de rivalités coloniales entre l’Angleterre et la France.

Née Aimata, le 28 février 1813 à Tahiti, Pomare la Grande fût Reine de Tahiti, de Moorea et dépendances de 1827 à 1877, soit durant un demi siècle, d’abord sous l’influence des missionnaires britanniques, puis sous le protectorat français. Elle décède le 17 septembre 1877 à Papeete.

Le film a reçu le soutien de la Polynésie française, avec l’appui des locaux au sein des équipes de tournage . Il est réalisé par Adeline Darraux, co-scénarisé par Francis Bianconi, aussi producteur artistique, Sophie Deschamps et Olivier Doran, produit par GMT Productions, et distribué par France Télévisions.

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

C’est Tuheï Adams qui endosse le rôle principal de la reine Aimata Pomare IV. Bernard Le Coq, Alexia Barlier, Terrence Telle, Thierry Godard, Eddy Kelly, Teiva Manoi, Lee Rurua et Sam Chemoul complètent le casting.

Comédiens, figurants, équipes techniques et de production étaient présents pour cette avant-première. La plupart d’entre eux voyait le film pour la première fois.

Le film sera diffusé par Polynésie la première le 25 septembre, puis par France Télévision.