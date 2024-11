Vaiana 2 en mode record au box-office français

Démarrage canon pour Vaiana 2. Pour sa sortie en salles le mercredi 27 novembre, le dernier-né des studios d’animation Disney a atteint des sommets avec 456 000 entrées enregistrées, devenant le plus gros démarrage de 2024 et le plus important depuis celui des Minions 2 : Il était une fois Gru.

Samedi dernier au Grand Rex, unique cinéma français ayant diffusé le film en avant-première, 2700 spectateurs se sont entassés pour suivre les aventures de l’intrépide Vaiana. Le périple de la courageuse fille de Motunui a ravi les fans de la première heure. Après avoir reçu un signe inattendu de ses ancêtres, Vaiana prend la mer jusqu’aux confins du Pacifique, dans des eaux déchaînées.

Toujours accompagnée du demi-dieu Maui – incarné par Dwayne « The Rock » Johnson dans la version live-action, dont la sortie est prévue pour juillet 2026 – et d’un improbable équipage de marins, la jeune aventurière embarque le public pour un voyage rocambolesque.

Voix française Sina, mère de Vaiana, l’ancienne Miss France Mareva Galanter vante les « valeurs » de Vaiana 2, identiques à celles qui ont fait le succès du premier film. « Il y a vaincre sa peur, aller au-delà de ses appréhensions. Il y a ce personnage qui a son peuple et son village sur ses épaules, décrit-elle. Elle n’est pas seule, elle a son ancrage familial et en même temps, elle a tout le village. Pour pouvoir partir à l’aventure comme ça, il faut être solide » .

Crédit : Vaiana 2, Disney

La famille de l’héroïne s’est élargie : trois ans après l’histoire du premier film, Vaiana est devenue grande sœur. « Vaiana a mûri, glisse sa voix Calixte Cerise. Elle est plus responsable, plus mature. Et surtout, elle comprend au début du film que demander de l’aide, c’est chouette aussi, sourit-elle.

Reste à savoir si Vaiana 2 parviendra à détrôner, sur la longueur, « Vice Versa 2 » . Le film d’animation Disney-Pixar sorti en juin 2024 est déjà devenu le plus rentable de tous les temps, dépassant le milliard de dollars au box-office international.