24e édition Salon du livre, sur le thème Mau Toa, des héros

L’Association des Éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) et la Maison de la Culture – Te Fare Tauhiti Nui organisent la 24e édition du salon du livre de Tahiti « Lire en Polynésie » du 17 au 20 octobre prochain sur l’esplanade basse de To’ata. Un nouveau site pour une nouvelle thématique inspirante : « Mau Toa, des héros ».

Chaque année, l’objectif est le même : promouvoir la lecture au Fenua et valoriser la richesse et la densité du fonds littéraire polynésien. À travers des ateliers, des débats, des animations et des rencontres, le salon du livre vise à rendre la lecture accessible à tous.

« Avec les Jeux olympiques, les jeux paralympiques aujourd’hui, les héros du bout de la route de Teahupo’o, les héros de Hilo à Hawaii avec le va’a… C’était une thématique qui forcément faisait écho et ça permettra de revenir sur les héros légendaires dans les histoires polynésiennes. Il y a tout plein de facettes qui peuvent être évoquées, la notion de super héros, les héros de bande dessinée, la place héros dans notre culture populaire… » explique Marie Kops, coordinatrice du salon du livre et représentante de l’AETI.

Diffuser le livre à un large public, favoriser les rencontres et soutenir l’émergence de nouveaux talents… Le but de ce salon est aussi d’encourager les éditeurs locaux et régionaux. Un concours est organisé pour l’occasion. Les participants sont invités à s’exprimer sous la forme d’une nouvelle et/ou d’une illustration.

Pour le concours d’écriture, les participants peuvent envoyer leur texte en langues française ou polynésiennes sous la forme de nouvelles de 3 000 signes maximum (espaces compris). Pour la catégorie adulte, un jury, procédera à la sélection de 10 à 15 nouvelles maximum. La liste des sélectionnés sera annoncée le 26 septembre. Les textes seront publiés dans les pages de Tahiti Infos et diffusés sur les ondes de Polynésie 1ère. Ces nouvelles seront donc soumises au vote du public pour le Prix du public et soumises au même jury qui désignera le Lauréat du concours et les lauréats des 2 catégories jeunesse.

Pour le concours d’illustration : Les participants pourront envoyer une œuvre toutes techniques confondues au format A4. Un jury désignera les lauréats pour chaque catégorie et sélectionnera 20 coups de cœurs qui seront exposés pendant le salon du livre du 17 au 20 octobre.

PRATIQUE

Inscriptions jusqu’au 22 septembre

Informations et inscriptions ICI

Catégories :

Enfants jusqu’à 11 ans inclus

Jeunes de 12 à 17 ans

Adultes à partir de 18 ans