Tama’a Ma’ohi : un livre gratuit de 30 recettes à partir de produits locaux

Cake aux feuilles de fafa et au chèvre, gaspacho d’avocats, brandade de mahi mahi, rougail de haura, jambon rôti à l’ananas, risotto de taro, fe’i soufflé, crumble de fruits à la farine de uru, panna cotta au miel et à la mangue… et encore bien d’autres recettes, toutes à base de produits locaux et de saison, se trouvent dans la seconde édition du Tama’a Ma’ohi – Piti, publié en septembre. Un livre édité par le SPCPF, en partenariat avec la Direction de l’agriculture et la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL).

« Servir des produits locaux, c’est bien, mais faire en sorte que les enfants les apprécient, c’est mieux »

« La quête vers une restauration plus saine et plus durable est difficile. En effet, si l’approvisionnement en produits locaux reste un frein majeur, leur transformation n’est pas à négliger. C’est la raison pour laquelle, le département restauration scolaire du SPCPF a souhaité se concentrer sur les chefs cuisiniers et les faire monter en compétences. Car servir des produits locaux, c’est bien, mais faire en sorte que les enfants les apprécient, c’est mieux » indique le SPCPF.

Extraits du livre Tama’a Maohi – Piti

Des recettes simples qui allient « le beau, le bon et le bien », élaborées par 24 chefs de cantines scolaires du fenua, sous la houlette du chef Patrick Ruel et de l’élue de Uturoa Doris Hart.

Ces recettes sont aussi bien à destination des personnels communaux que le grand public. Elles sont simples et peuvent se cuisiner en famille. Pour chaque recette, le coût par personne est indiqué.

> Télécharger le Tama’a ma’ohi 1ère édition

> Télécharger le Tama’a ma’ohi 2e édition