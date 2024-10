1ère édition du concours Ta’urua Hīmene : les résultats

11 groupes de chant avaient répondu à l’appel du concours :

– Groupes inscrits en catégorie Tārava Raromata’i : Ahi Ora, Ō Tahi, Tamari’i Tipaeru’i Iti et Tamari’i Tipaeru’i Nui ;

– Groupes inscrits en catégorie Tārava Tahiti : Taru’u, Taure’a RSMA et Te Manu A’ia ;

– Groupes inscrits en catégorie Tārava Tuha’a Pae : No Koe e Te Rapa, Tamari’i Tuha’a Pae no Mahina, Tamariki Rapa 2 et Tupu Au.



À l’issue d’une magnifique soirée de spectacles, les 13 prix ont été attribués comme suit :

Catégorie Tārava Tahiti :

Premier prix : TE MANU AI’A

Deuxième prix : TARU’U

Troisième prix : TAURE’A RSMA

Catégorie Tārava Raromata’i :

Premier prix : AHI ORA

Deuxième prix : TAMARI’I TIPAERU’I ITI

Troisième prix : Ō TAHI

Catégorie Tārava Tuha’a Pae :

Premier prix : TAMARIKI RAPA 2

Deuxième prix : TUPU AU

Troisième prix : NO KOE E TE RAPA

Catégorie facultative ‘Otorau :

Premier prix : TAMARI’I TIPAERU’I ITI

Deuxième prix : TAMARIKI RAPA 2

Troisième prix : NO KOE E TE RAPA

Prix spécial du jury : TAMARIKI RAPA 2, pour les valeurs exprimées dans leur thème

Pour cette 1ère édition du concours, le jury était composé de Mā Zinguerlet, présidente du jury, Myrna uporo, Pierrot Faraire, Pascal Mauahiti, Mike Teissier, et Teraimana Temauri.

Les lauréats le samedi 2 novembre à la Pointe Vénus

Ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister au concours pourront retrouver les groupes de chant lauréats, le samedi 2 novembre à partir de 18 heures, à la Pointe Vénus à Mahina. En effet, plus de 500 chanteurs mettrons une nouvelle fois à l’honneur la beauté et la diversité des hīmene un site magnifique, au pied du phare. Un événement familial, qui accueille toutes les générations aussi bien parmi les artistes que parmi les spectateurs.

L’évènement est totalement gratuit, le public est invité à venir avec un pēue pour s’installer confortablement sur le site et admirer la puissance vocale des groupes.