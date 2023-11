L’ONU estime que les bombardements de Jabaliya « pourraient être des crimes de guerre ».

« Compte tenu du nombre élevé de victimes civiles et de l’ampleur des destructions consécutives aux frappes aériennes israéliennes sur le camp de réfugiés de Jabaliya, nous craignons sérieusement qu’il s’agisse d’attaques disproportionnées qui pourraient être des crimes de guerre« , écrit le Haut-Commissariat dans un message sur X (ex-Twitter).

Israël a bombardé à deux reprises le camp de réfugiés de Jabaliya mardi et ce mercredi, provoquant d’important dégâts matériels dans ce territoire minuscule très densément peuplé et faisant plusieurs dizaines de morts civils à chaque fois, selon le Hamas qui contrôle la bande de Gaza mais aussi des images de l’AFPTV.

Israël a expliqué mardi avoir visé un commandant du Hamas, Ibrahim Biari, présenté comme un des responsables de l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien du 7 octobre en Israël. Ces attaques sans précédent ont fait plus de 1.400 morts, pour la plupart des civils souvent assassinés brutalement, et plus de 240 otages détenus à Gaza, selon les autorités israéliennes.

Israël a immédiatement riposté à coup d’intenses et incessants bombardements d’artilleries et aériens sur la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires du Hamas, elles ont fait près de 8.800 morts dont 3.648 enfants.

Le principe de proportionnalité est une des pierres de touche des lois de la guerre définies par les Conventions de Genève. Si les civils et les structures civiles doivent être épargnées, la mort de civils au cours d’un conflit armé ne constitue pas en elle-même un crime de guerre.

Les belligérants peuvent lancer des attaques proportionnées sur des objectifs militaires même en sachant que des civils peuvent être également touchés.

Il y a crime lorsqu’une attaque est dirigée délibérément contre la population civile, selon le principe de distinction ou si l’ampleur des dommages causés aux civils est excessive par rapport à l’avantage militaire escompté. Ce dernier point relève du principe de proportionnalité auquel fait appel le Haut-Commissariat.

Il ne décide pas lui-même si un crime de guerre a été commis, c’est une détermination qui doit être faite par la justice.

Etablie en 2002, la CPI est la seule juridiction internationale indépendante qui mène des enquêtes sur les crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Israël n’est pas membre de la CPI.