Vagues – submersion : vigilance orange à Rapa et aux Tuamotu Sud

Tahiti et Moorea

Le mara’amu entretient une nuit de mardi relativement fraîche. Le soleil reste bien présent pour la journée de mercredi accompagné par des nuages bas occupant préférentiellement les versants Sud et la Presqu’île de Tahiti. Jeudi, le soleil alterne tantôt avec des périodes d’éclaircies, tantôt avec des nuages bas, ces derniers peuvent lâcher de brèves averses près de Hitiaa l’après-midi.

Températures extrêmes prévues : 21 et 29 degrés Celsius.

Vent modéré de Sud-Est mardi soir avec des rafales à 50/60 kilomètres/heure dans le chenal, il faiblit quelque peu mercredi en s’orientant Est-Sud-Est. Pour la journée de jeudi, il vire progressivement au Nord-Est faible à modéré.

Mer forte jusqu’à mercredi devenant agitée jeudi. Houle longue de secteur Sud et mer du vent se conjuguent pour donner des creux entre 3 mètres à 3 mètres 50 mardi soir, se stabilisant autour de 3 mètres mercredi. Elle faiblit jeudi autour de 2 mètres 50.

Tuamotu et Gambier

Mardi soir, quelques averses voire des grains peuvent s’attarder près de Marutea Sud, Reao, Tatakoto voire Puka Puka avant de s’estomper plus nettement dans la nuit. Dès mercredi, de meilleures conditions reviennent sur la totalité de l’archipel avec un temps frais et majoritairement ensoleillé, alternant avec quelques passages nuageux entre Napuka, Puka Puka et près de Moruroa. Jeudi, peu d’évolution, le temps frais reste au programme sur toute la moitié Sud des Tuamotu et sur les Gambier tandis qu’une bande nuageuse traîne vers le Nord des Tuamotu.

Vent modéré de secteur Ouest à Sud-Ouest sur la moitié Est des Tuamotu et aux Gambier, et de secteur Sud à Sud-Est faible à modéré ailleurs. Rafales 50/60 kilomètres/heures sur le Sud Tuamotu-Gambier. Jeudi, le vent s’oriente au secteur Est à Est-Sud-Est faible.

Sur le Nord Tuamotu : mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest de 2m/2m50 mercredi, entre 1m50 à 2m jeudi.

Sur le reste des Tuamotu et aux Gambier : mer forte mercredi, agitée à forte jeudi. Houle longue de Sud-Sud-Ouest et mer du vent se conjuguent pour donner des creux sur le Sud-Est Tuamotu de 4m50 mardi soir, 4m mercredi et 2m50/3m jeudi.

Australes

Jusqu’à mercredi soir, un temps frais et sec prédomine sur l’archipel, le mara’amu apporte cependant des bancs de nuages bas plus nombreux en soirée. Ces derniers se disloquent rapidement au lever du jour pour laisser percer le soleil. Jeudi, les nuages bas sont doublés par un voile d’altitude.

À Rapa : vent assez fort de Sud mardi soir faiblissant en cours de nuit, redevenant modéré mercredi. Rafales dépassant ponctuellement les 80 kilomètres/heure. Le vent s’oriente au Nord-Est modéré jeudi.

Au Nord : vent de Sud-Est faible à modéré mercredi, venant au secteur Nord jeudi, rafales à 50/60 kilomètres/heure.

À Rapa : mer très forte mardi soir, forte mercredi redevant agitée jeudi. Houle et mer du vent de Sud donnent des creux de 5 mètres en soirée s’atténuant à 3 mètres 50/4 mètres mercredi et autour de 2 mètres 50 jeudi.

Au Nord : mer forte. Houle de Sud et mer du vent se conjuguent pour donner des creux de 3 mètres 50 mardi soir, 3 mètres mercredi.

