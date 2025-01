Pluie, orage : le retour à la vigilance jaune

Météo France a placé une grande partie de la Polynésie en vigilance jaune. Dans l’archipel de la Société, et aux Tuamotu Ouest, Sud et Gambier, elle concerne les orages. Aux Australes, les pluies.

La dépression qui menaçait l’archipel s’est par ailleurs « dissipée dans la nuit de mercredi à jeudi, à 800km au Sud de Rapa ».

Aux iles du Vent ce jeudi soir, Météo France annonce l’arrivée de nuages bas porteurs d’averses en provenance du Nord de Tahiti et Moorea. Vendredi, ces épisodes d’averses ou de pluies se généralisent également aux côtes Sud, Est et la Presqu’île, souvent accompagnés de coups de tonnerre. Ce n’est qu’en fin de journée qu’ils perdent légèrement du terrain. Samedi, le ciel reste gris et maussade, marqué de nouveaux épisodes pluvieux, les cumuls peuvent être localement importants sur la zone urbaine ainsi que sur les versants sud et les reliefs de Tahiti et de Moorea.

Températures extrêmes prévues : 25 et 33 degrés Celsius.

Vent modéré de Nord-Ouest avec des rafales autour de 50/60 kilomètres/heure près des grains. Il tourne légèrement à l’Ouest samedi.

Mer agitée. Houle longue de Nord-Ouest d’1 mètre 50 se croisant avec une houle courte d’Ouest-Sud-Ouest d’1 mètre 50 vendredi s’amplifiant à 2 mètres samedi. »

