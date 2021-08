Nouvelles conditions d’entrée et de séjour en Polynésie

Simplification des démarches sur la plateforme ETIS pour les vaccinés

Les voyageurs vaccinés n’auront plus besoin de faire une demande sanitaire sur le site ETIS, incluant le chargement des justificatifs de leur schéma vaccinal. Cependant, le contrôle des justificatifs de vaccination est maintenu au départ ainsi qu’à l’arrivée. Idem pour les tests.

Auto-test RT-PCR à l’arrivée

A compter du 12 août, tous les voyageurs devront procéder à un auto-test RT-PCR dès leur arrivée, quelque soit leur schéma vaccinal. Un kit d’auto-test sera remis à chacun au débarquement et une zone dédiée sous supervision d’un agent ILM sera aménagé afin de permettre aux voyageurs de réaliser leur auto-test sur place.

Ils pourront les déposer dans la zone dédiée entre 5h00 et 10h00 du matin. En dehors de ces heures, ils pourront les remettre auprès de leurs hôtels et établissements d’hébergements touristiques de Tahiti et Moorea. D’autres points de dépôt sont prévus, notamment à l’Institut Louis Malardé.

Plus d’informations sur les conditions d’entrée et de séjour en Polynésie ICI

Ce mercredi 11 août, les autorités du Pays et de l’Etat ont annoncé de nouvelles restrictions sanitaires, dont le couvre feu de 21h00 à 4h00, le confinement le dimanche sur Tahiti et Moorea ainsi que la nécessité de disposer d’un justificatif vaccinal ou d’un test PCR négatif pour se rendre dans les îles.