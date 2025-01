Musée de Tahiti et des Îles : l’exposition photo Hoho’a prolongée jusqu’au 28 février

« Cette décision, prise face à l’engouement du public et à la qualité des œuvres présentées, marque une belle reconnaissance pour les 39 artistes exposants » , indiquent les organisateurs de l’exposition dans un communiqué.

« Cette prolongation est une consécration pour l’association et pour tous les exposants. Nous remercions chaleureusement Hinanui Cauchois et l’équipe du Musée pour leur soutien, et nous sommes honorés de commencer l’année 2025 sous ces auspices particulièrement favorables » , poursuivent-ils.

L’exposition Chemins et Trajets propose une exploration visuelle des parcours physiques et introspectifs, à travers une sélection d’œuvres allant des paysages naturels aux scènes culturelles et introspectives, en noir et blanc comme en couleur. Cette diversité artistique continue de séduire un large public, attiré par la justesse et l’émotion qui émanent des photographies présentées.

L’association Hoho’a invite donc les visiteurs à profiter de cette prolongation jusqu’au 28 février 2025 pour découvrir ou approfondir cette expérience artistique exceptionnelle.