Une résidence d’artistes dédiée, d’initiative privée, va ouvrir à la Presqu’île

En 2020, Raw Tahiti, plateforme numérique dédiée à l’art, voyait le jour à l’initiative de l’artiste Taina Calissi. Cette année, l’entreprise solidaire annonce le lancement d’une résidence d’artistes dédiée. « Il s’agira d’accueillir des artistes étrangers en même temps que nos artistes polynésiens afin de stimuler le partage de savoir et d’initier des collaborations innovantes », explique Raw Tahiti dans un communiqué.

La résidence ouvrira enfin à raison de deux saisons à l’année : Février/Mars et octobre/Novembre. Le premier séjour d’artistes aura lieu entre octobre et décembre 2025. Un appel a été lancé. Huit artistes pourront intégrer chacune des sessions. Les séjours pourront varier de 15 jours à 3 mois maximum.

La résidence est ouverte à toutes disciplines (chorégraphe, chanteur, musicien, comédien, auteur… ) avec une priorité donnée aux artistes plasticiens et visuels (peintres, sculpteurs, dessinateurs, graffeurs, pluridisciplinaires, vidéaste etc.).

– PUBLICITE –

Trois formats de candidatures sont disponibles :

> SEJOUR LIBRE : LA RESIDENCE peut être accordée aux initiatives individuelles. L’artiste prend en charge la totalité de son séjour et bénéficie de tarifs préférentiels sur présentation d’une attestation de son statut d’artistes et d’un CV de son parcours, sur les coûts d’hébergement et de transport négociés éventuellement.

> CANDIDATURE AIDE externe : l’artiste bénéficie d’une subvention de son pays de résidence, ou de toute structures dédiées pour couvrir tout partie des charges : hébergement ou transport depuis et vers son lieu de résidence

​> CANDIDATURE SELECTIONNEE Raw Tahiti : L’artiste bénéficie d’une prise en charge des frais suivants : transport depuis et vers son lieu de résidence, hébergement, bourse de vie et/ou de production .

Les artistes intéressés peuvent contacter Raw Tahiti à [email protected] , [email protected] et via WhatsApp au +689 89 743 683 /