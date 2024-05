Mini-parade à Papeete ce samedi : fermeture du front de mer dès 15 heures

Ce samedi 25 mai, la ville de Papeete fêtera ses 134 ans. Pour l’occasion, il y aura une mini-parade de 18 heures à 22 heures sur le front de mer, où 7 gradins ont été installés, soit un peu plus de 2 000 places ouvertes au public et gratuites.

Les gradins seront donc installés sur le front de mer, au parc Bougainville côté montagne et mer, au niveau de Fare Tony, à l’emplacement des taxis devant le centre Vaima, au niveau du magasin Sincère et de la Banque de Polynésie, et au quartier du commerce.

Le parcours s’établit du carrefour Prince Hinoi au giratoire Tahiti Nui.

(Crédit photo : page Facebook @La Mini Parade de Papeete)

Le front de mer sera fermé à la circulation à partir de 15 heures afin de finaliser les installations sono et lumières.

Il sera interdit de circuler à vélo sur le front de mer et de stationner sur le terre-plein central.

Pour se garer, les parkings de la mairie, de Tarahoi et Pomare IV seront ouverts et gratuits.

Des points de restauration sont prévus.

La police municipale et la DTPM assureront les flux de circulation ainsi que la sécurité aux côtés de la fédération de secourisme et des pompiers de Papeete.