Après le passage de la dépression Nat et par mesure de sécurité, l’Aremiti et le Terevau ne reprendront pas leurs rotations entre Tahiti et Moorea ce jeudi. Sauf décision contraire du Haut-Commissariat, ils devraient reprendre leurs horaires normaux à partir de demain.

Le Vaeara’i étant la seule navette apte à naviguer dans des conditions de houle exceptionnelles, il assurera la liaison entre les deux îles ce jeudi.

Consultez les horaires sur la page du Vaeara’i et au 40 46 11 63