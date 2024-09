Après des mois d’arrêt, le Terevau de retour lundi 9 septembre

« On peut enfin annoncer à tous que dès lundi matin, on reprend ! Merci de nous avoir soutenus, nos clients, nos équipes, nos techniciens… Je vous dis, à lundi », affirme Tuparau Ariitu, directeur financier du Terevau.

Ce vendredi matin, après des essais concluants, vérifiés et validés par un agent de Bureau Veritas, le navire pourra enfin reprendre la mer, pour le plus grand plaisir de ses salariés, mais aussi des passagers, toujours très solidaires de l’entreprise.

Le capitaine du Terevau, ravi de reprendre bientôt la mer. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le Terevau était à l’arrêt total depuis avril dernier. Ses 36 salariés au chômage technique, ont tous repris le travail depuis le 1er août. « Les essais sont satisfaisants, c’est super. On a fait un rodage avant-hier. (…) 4 mois et demi d’arrêt, c’est très long. Cela fait plaisir de reprendre le bateau avec tous les marins, de revoir nos passagers. C’est un grand plaisir », se réjouit Louis Taiti, capitaine du Terevau.

– PUBLICITE –

Le tout nouveau moteur (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

C’est un problème moteur qui avait contraint le navire à stopper ses rotations entre Tahiti et l’île sœur. Aujourd’hui, le Terevau bénéficie d’un nouveau moteur : « C’est en fait un ancien moteur reconditionné avec des pièces neuves. Il y avait une très grosse avarie sur l’ancien moteur qui avait juste un an, il était hors service. Le dossier est maintenant dans les mains des assurances » explique le directeur financier de la compagnie.

Si le Terevau a mis du temps avant de reprendre les flots, c’est qu’il a fallu commander les nouvelles pièces, parfois, les faire fabriquer. Et à cela s’est ajouté le temps d’acheminement des pièces. Ensuite, il a fallu assembler et reconditionner le moteur : « Puis on est monté sur carénage, et on l’a remis à neuf. Aujourd’hui, il est tout beau ». Des techniciens australiens sont également venus au fenua.

Le rendez-vous est donc donné lundi matin.