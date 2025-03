Plus de 1000 coureurs attendus sur l’île sœur pour le Moorea Marathon

Une destination qui fait rêver les coureurs. Le Moorea Marathon s’adresse aux sportifs aguerris comme aux débutants, avec des épreuves adaptées à tous les niveaux, y compris pour les enfants.

« L’épreuve phare, c’est le marathon. Ensuite, on a toujours eu du monde sur les 21 km. Cette année, on atteint les 500 participants sur cette distance de 21 km. C’est quand même énorme. On est très satisfaits de ce record », souligne Poerava Van Bastolaer, la coordinatrice de l’événement.

Cette année, plus d’une cinquantaine de participants internationaux prendront le départ du marathon. Un chiffre qui dépasse largement la dizaine d’inscrits de l’édition précédente. Pour les amateurs, certains d’entre eux s’apprêtent à vivre une nouvelle expérience.

C’est le cas de Sylvain qui n’a encore jamais participé à une course d’une telle distance : « Ce sera une grande découverte ».

D’autres, en revanche, sont déjà des habitués. « Les conditions sont exceptionnelles. Le paysage est magnifique et l’ambiance est géniale. C’est à petite échelle en plus, donc ça reste très humain. Et l’année dernière, franchement, j’ai adoré », témoigne la vainqueure chez les femmes de l’édition 2024, Aurelie Steelandt.

Le marathon de Moorea est également une bonne occasion de s’essayer à d’autres disciplines. « Je suis nageuse au départ. Je suis quand même mieux dans l’eau que sur terre, mais c’est un défi, pour essayer de me surpasser », confie Clémence, tout juste inscrite.

Cette année, une action sociale a aussi été mise en place avec la commune de Moorea pour faire participer un maximum d’enfants des quartiers prioritaires.

« On sait qu’à Moorea, il y a quand même du niveau en course à pied. Du coup, on les a attirés dans l’événement pour repérer un peu ces petites pépites qui, potentiellement, pourraient s’inscrire dans des clubs d’athlétisme », explique Poerava Van Bastolaer.

Le coup d’envoi du marathon est prévu ce dimanche à 6 heures.