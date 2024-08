Le 2e Monster energy wind festival a lieu le 17 août à Mahina

La 2e édition du Monster energy wind festival a lieu ce samedi à Hitimahana à Mahina. Au programme de cet événement organisé par Tahiti Kite & Wing School, 6 épreuves : downwind supfoil – races kite TT wingfoil et kitefoil, freestyle big air kite (selon la qualité du vent) et freestyle wingfoil.

Les épreuves seront ouvertes à partir de 4 inscrits minimum et démarreront à 9h. Les inscriptions sont possibles le matin de l’épreuve jusqu’à 8h30.

PRATIQUE

Tarif : 3 000 Fcfp l’épreuve (repas et t-shirt compris)

5 000 Fcfp 2 épreuves et 7 000 Fcfp 3 épreuves et plus

Plus d’infos sur la page Facebook de l’événement ici