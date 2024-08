Après le succès du Tahiti Big Air Contest l’année dernière, les organisateurs ont décidé de changer de format en regroupant plusieurs évènements durant la même journée.

« On fait cette nouvelle course parce qu’on a envie de faire vivre nos disciplines, ici au fenua. On en profite comme on a une petite école de kite, cela nous permet d’avoir un peu tout sur place. C’est vraiment pour pouvoir faire vivre la discipline et kiffer », explique l’organisateur de la compétition, Antoine Fermon.

« Faire vivre la discipline et kiffer« , le leitmotiv de l’organisateur de la compétition, Antoine Fermon. (Crédit: TNTV)

La course de wingfoil se déroulera de l’embouchure de la Papenoo à la plage de Hiti Mahana. En kitesurf, les compétiteurs devront effectuer deux 2 tours de motu. Quant à l’épreuve de freestyle, elle se déroulera face à la plage.

« La compétition est ouverte à tous les riders : aux filles, aux petits et aux grands. Pour le moment, nous avons des compétiteurs âgés de 14 ans à 58 ans », souligne Antoine Fermon.

Celui-ci constate que la pratique du foil « se développe » sur le territoire, mais que les compétitions de kitesurf et wingfoil se font rares. « Je crois que c’est la seule qu’il y aura cette année à Tahiti », dit-il.

Pour tous les amoureux de glisse, rendez-vous, ce samedi, sur plage de Hiti Mahana, à partir de 8h.