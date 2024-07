La route traversière Papenoo – Mataiea fermée les 4 et 5 juillet

Marama Nui a entamé des travaux de sécurisation de la piste surplombant le barrage Vaihiriadans la vallée du même nom à Mataiea.

Des travaux « urgents » et imprévus selon l’entreprise qui interviennent face à une « menace d’effondrement de la piste ». « Après cloutage de la paroi, une dalle bétonnée sera coulée en crête sur une longueur de 12 m ».

« La portion de piste concernée sera ainsi fermée à toutes les circulations les jeudi 4 et vendredi 5 juillet (sauf conditions météorologiques défavorables). La traversière ne permettra donc plus de relier Papeno’o et Mataiea », informe Marama Nui.