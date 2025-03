Jeu de piste en forêt dans la vallée sacrée de Mo’aroa

Plantes médicinales, fougères et arbustes étaient les stars de cette journée à Mo’aroa. Sur une superficie de 2,5 hectares, les nombreux visiteurs venus en groupes ou en familles ont pu déambuler sur les sentiers du parc éducatif.

« On est tous très contents de célébrer la journée internationale des forets avec tout ce monde. Il y a eu divers ateliers sur le tapa, le tressage. Des guides expliquent la biodiversité, les espèces endémiques, comment fonctionne un foret pédagogique (…) On parle de l’agroforesterie, des plantes utiles que l’on peut utiliser (…) Il s’agit de découvrir tous ces ensembles », souligne Eric Vicario, le coordinateur du projet.

Et le jeu de piste a rencontré un grand succès. « C’est une super idée. C’est très pédagogique et les enfants aiment beaucoup », indique une participante. « C’est vraiment une découverte. C’est instructif. Il y a des spécimens qu’on ne connaissait pas », ajoute une autre.

Depuis l’ouverture du parc éducatif forestier l’an dernier, le public a pu constater son évolution. « Quand on a commencé à travailler, 90 % de la canopée était envahie par une quinzaine d’espèces. Or, on a 120 espèces dans toute la foret (…) d’où l’intérêt de faire le travail que nous faisons de restauration des écosystèmes forestiers », explique Eric Vicario.

« Amener les gens au cœur de la forêt pour les sensibiliser à la richesse de ce patrimoine terrestre », tel est le leitmotiv de l’association AOA qui invite la population à se réapproprier le patrimoine vert.