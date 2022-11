Fortes pluies : retour à la vigilance jaune pour Tahiti et Moorea

Météo-France Polynésie a placé en vigilance jaune pour fortes pluies les îles du Vent et Sous-le-Vent. Et en vigilance jaune pour oranges les zones : Tuamotu Sud, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Centre, Tuamotu Ouest, Mopelia, îles Sous-le-Vent.

Météo îles Sous-le-Vent

Cette nuit, le temps reste propice au développement d’averses dont certaines, marquées, tournent à l’orage. Dimanche, malgré une grisaille tenace, les précipitations sont globalement en recul. De timides éclaircies percent parfois en fin de journée. Lundi, le temps reste variable dans la matinée, alternant entre éclaircies et petites périodes d’averses en première partie de journée.

Vent faible à modéré d’Est-Sud-Est à Sud-Est cette nuit et dimanche, s’orientant d’Est à Est-Nord-Est lundi. Rafales de l’ordre de 60 kilomètres/heure au passage des grains.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de secteur Sud de 2 mètres dimanche, s’amortissant quelque peu lundi. Elle est croisée à une petite houle longue de Nord inférieure au mètre.

Météo Tahiti et Moorea

Nouveau regain d’activité cette nuit avec le retour d’averses se développant principalement sur la moitié Sud et la Presqu’île de Tahiti. Modérée, elles continuent d’entretenir ponctuellement un risque de forts cumuls de précipitations. Un léger mieux est attendu dimanche, avec des averses en recul malgré un ciel restant dans l’ensemble encombré par de nombreux nuages de marge. Lundi, des nuages bas descendent du Nord dans la matinée, signant le retour d’averses pour le milieu de journée. Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent faible à modéré de Sud-Est dominant cette nuit et dimanche, s’orientant d’Est à Est-Nord-Est lundi. Rafales de l’ordre de 60 kilomètres/heure au passage des grains.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de secteur Sud de 2 mètres dimanche, s’amortissant quelque peu lundi. Elle est croisée à une petite houle longue de Nord inférieure au mètre.

Météo Tuamotu et Gambier

La nuit de samedi s’annonce plutôt arrosée sur l’ensemble des Tuamotu. Ainsi, des averses orageuses se développent sur la façade Ouest de l’archipel tandis que sur les atolls de l’Est, ces averses s’annoncent plus faibles et isolées.Dimanche, des éclaircies se dessinent par l’Est. A contrario, le temps reste instable sur la moitié Ouest, évoluant entre accalmies et averses orageuses. Ces dernières se développent principalement entre Anaa, Hikueru et Tematangi. Lundi, la tendance se confirme avec des averses se développant sur la moitié Ouest des Tuamotu tandis que la moitié Est de l’archipel bénéficie d’un ciel voilé.Sur les Gambier, le temps s’annonce sec et tout au plus voilé jusqu’à lundi soir.

Vent faible à modéré de secteur Nord cette nuit. Il s’oriente d’Est à Nord-Est dominant dimanche et lundi. Rafales atteignant 60/70 kilomètres/heure au passage d’un grain.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud Sud-Ouest d’1 mètre 50 à 2 mètres. Elle est croisée à une petite houle longue de Nord inférieure au mètre.

Pour rappel, l’accès à la vallée de la Papenoo est interdite à partir de PK 6, par arrêté du maire de Hitia’a depuis vendredi matin jusqu’à lundi

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.