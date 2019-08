Collectes des déchets électroniques : toutes les dates

Le ministre de la Culture et de l’environnement, en charge de l’artisanat, a fait un point d’avancement sur les 2 campagnes de ramassage des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) financées par le gouvernement de la Polynésie française.

Campagne de ramassage des déchets électroniques à l’attention du grand public

L’organisation de stands éphémères les samedis matins sur des parkings de centres commerciaux ou d’autres sites, depuis le 5 juin dernier, a été un succès. À la date du 15 août, le bilan de ces opérations éphémères est de près de 31 tonnes de D3E récupérés, pour 1 153 visiteurs.

D’autres stands éphémères sont programmés jusqu’au 5 octobre prochain :

Date Commune Site 31/08 Paea Mairie de Paea 14/09 Arue Stade de Arue 28/09 Faa’a Carrefour Faa’a 5/10 Punaauia Carrefour Punaauia

Campagne de déstockage des déchets électroniques de l’Administration du Pays

Quatorze services et établissements du Pays ont manifesté leur intérêt à procéder à l’élimination de leur D3E dans le cadre de la présente campagne de déstockage.

Pour l’heure, Fenua Ma a pris contact avec les référents des services et établissements afin d’organiser la collecte des appareils. Seule l’IJSPF a achevé l’enlèvement de son stock historique, avec 1,080 tonne de D3E.

Les autres sujets dans le compte-rendu du conseil des ministres :

