ATN Urban Run : une 8e édition samedi 30 novembre sur le front de mer

La ATN Urban Run est de retour ce samedi 30 novembre à Papeete, départ et arrivée place Vaiete.

Au programme : une course de 4,5 km et une autre de 9 km.

Billets d’avion, tours en hélicoptère, nuits d’hôtels… De nombreux lots seront à gagner lors du tirage au sort qui aura lieu le 30 novembre à partir de 18 h 30 à la place Vaiete.

Programme :

15h00 : Ouverture des Inscriptions de dernière minute et retraits des dossards.

15h45 : Départ de la course 4,5 Km.

16h30 : Départ de la course 9 Km.

18h00 : Remise des récompenses.

18h30 : Tirage au sort des lots parmi tous les participants présents.

19h00 : Clôture de la course ATN Urban Run 2024.