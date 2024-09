Papenoo : 900 coureurs au départ du Raid Vittel

Il fallait jouer un peu des coudes pour se faire une place au départ du Raid Vittel ce dimanche matin. Mais une fois ce moment délicat passé, les coureurs se sont fait plaisir avec des conditions très favorables dans la vallée de Papenoo.

« C‘est génial. C’est une jolie vallée, une belle découverte. On a la chance que le temps soit nuageux. Avec le soleil, on n’aurait pas tenu« , sourit l’une des participantes. « C’est dur, mais c’est trop top« , ajoute une autre.



Côté performance, sur le trail de 12 km, le champion de Polynésie du 5 000 mètres, Felice Covillon, démontre qu’il est aussi à l’aise sur une piste d’athlétisme que sur des sentiers. Le sociétaire de Central Sport s’offre la victoire en 55 minutes et 13 secondes.

« Le parcours est très difficile. Il y a des passages de rivière où l’eau arrive jusqu’au torse et avec du courant parce qu’il a plu il y a peu de temps. C’tait très technique, mais c’était un très bon parcours« , explique-t-il.



Toujours sur le 12 km, mais chez les dames, Anna Carme a dominé les débats. Elle boucle son trail en 1 heure et 5 minutes et repousse sa plus proche poursuivante à plus de six minutes.

« On n’a pas eu trop le temps de s’échauffer, mais on est parti sur un bon rythme. Le parcours est sympa. Je ne le connaissais pas. Le passage des rivières était un peu sport à certains endroits. Il y avait un peu de courant, mais ça rajoute du défi. Donc c’était cool », dit-elle.

Le prochain rendez-vous pour les amoureux de sport nature est prévu le mois prochain à Moorea, avec une nouvelle édition du Xterra Tahiti Triathlon.